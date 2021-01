Atlas: Marioni reveló que estuvo cerca de ser directivo y vestir a Riquelme de rojinegro

Bruno Marioni fue fichado por Boca Juniors en 2007 después su paso goleador por México; ahí coincidió con Juan Román Riquelme, exquisito jugador al que alguna vez el Barullo intentó traer a México.

Marioni contó que un año después de su retiro profesional (2010), pudo haber llegado a ser Director Deportivo del Atlas, siendo la cabeza de su proyecto el fichaje de Riquelme en un movimiento que hubiera revolucionado a la Liga MX.

"Esto es la primera vez que lo voy a contar. Yo estuve a punto de ser directivo de Atlas cuando me retiré, al año creo, y lo llamé a Román y me dijo 'sí, puede ser' y dije 'wow, qué loco, ojalá'. Bueno, al final no fui director deportivo y Riquelme no vino a México, pero por supuesto que me lo imaginaba jugando en México y rompiéndola en México", reveló Marioni en entrevista para el canal de Youtube MX Sudamérica.

Marioni no llegó a tener el puesto directivo en el balompié nacional pero si incursionó desde el banquillo, llegando a dirigir en la Liga MX a los Pumas hace un par de años, tiempo para el que Riquelme había colgado los botines de manera definitiva, situación que de lo contrario igualmente lo pudo haber traído a Universidad en caso del Barullo necesitarlo.

