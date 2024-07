Germán Brunati: “Estamos en búsqueda de un refuerzo más”

En la presentación de los refuerzos de Atlas de cara a la siguiente temporada, el director deportivo del cuadro Rojinegro, Germán Brunati aseguró que aún no están cerrados a una incorporación más, por lo que están en la búsqueda de un elemento más a sus filas.

“Estamos en búsqueda de un refuerzo más de media cancha para adelante, pero nada está cerca ni lejos. No daré nombres, pero estamos trabajando en eso”, señaló.

Atlas presentó a Adrián Mora, Matheus Doría, Leonardo Flores y Uros Djurdjevic, como los cuatro refuerzos de la institución Rojinegra de cara a la siguiente campaña.

El delantero serbio Uros Djurdjevic, en su presentación se dijo feliz de su nueva etapa en el futbol mexicano, y aseguró que espera adaptarse lo antes posible a una liga en la que puede que tenga más espacios.

“Es una etapa nueva en mi vida, seguro que será un cambio grande para mí, es una liga diferente para mí. Espero adaptarme rápido para poder debutar lo más pronto posible. Yo tampoco no me gusta habar de números y cuantos goles meter, hay mucho más espacio y me va a venir bien la liga porque me gusta atacar a espacio, escuche muchas cosas buenas de esta liga”, agregó.

Al final, el defensor Matheus Doría, detalló que su experiencia en Leagues Cup con Santos fue buena, por lo que espera ayude a potenciar el nivel mostrado por el equipo en lo que va de la actual campaña.

“La experiencia que tuve fue buena, las canchas buenas, las distancias de hotel a estadio y entrenamiento estaban bien. Si supe de otros compañeros que batallaron con viajes, otros que durmieron en aeropuerto. Tuve una buena experiencia”.

