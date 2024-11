La continuidad de Beñat San José en Atlas está bajo revisión, asegura Germán Brunati

El director deportivo de Atlas, Germán Brunati aseguró que la continuidad del director técnico Beñat San José al frente del equipo Rojinegro está bajo revisión, luego de que enfatizó no se cumplió uno de los objetivos que era ingresar a la liguilla, además de que puntualizó las formas de la eliminación ante Tijuana no fueron buenas.

“Con respecto a la continuidad de Beñat lo vamos a estar revisando en estos días, pues tuvimos ya una reunión con él. Lo importante es que creemos que podemos planificar con el futuro, no de echar culpas, sino de ver qué tan cerca y tan lejos estamos de lo que pretendemos, lo que pretende el club y lo que nosotros pretendemos de él”,

“Obviamente después de una eliminación nadie va a estar contento, no conseguimos el objetivo que teníamos planificado a la mínima, que era entrar en Play-In y para después poder aspirar a pelear por el campeonato, sin embargo, siempre que sales del torneo es porque has eliminado, no podemos estar contentos. Veníamos bien a una semana de ganar el Clásico y sobre todo la forma del partido del otro día, evidentemente, no fueron buenas”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que la renovación de Luis Reyes es un tema complicado, luego de que durante el proceso de la renovación se generaron molestias, por lo que la propuesta que se le hizo al jugador no fue aceptada.

“La continuidad de Luis es muy difícil. Yo no voy a dar datos de negociación, de hecho, lo que trascendió genera molestias, porque creo que cuando hay una negociación tiene que haber un respeto de las partes, pero bueno, sabemos lo que es Luis, lo que representa, se le hizo una propuesta para continuar, no fue aceptada y bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos días”, agregó.

Al final, reveló que no se hará válida la opción de compra por Raymundo Fulgencio y John Murillo, por lo que en caso de que ambos futbolistas determinen quedarse buscarán extender su préstamo para que permanezcan en la institución Rojinegra

“Ya está informado a los clubes que no se va a hacer uso de la opción de compra. Eso no quiere decir que los jugadores no vayan a continuar en Atlas. Volvemos a la situación que estábamos un año atrás. Son jugadores de San Luis y de Tigres y también habrá que negociar con ellos y con los jugadores si hay una continuidad. Ambos jugadores creo que han rendido. Para nosotros fueron importantes durante la temporada. Ellos manifiestan que tienen intenciones de quedarse o que les gustaría, obviamente dependiendo de situaciones contractuales. Pero son opciones que estamos evaluando y ellos también están evaluando las ofertas que tienen”, concluyó.

