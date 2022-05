Atlético San Luis y Pachuca disputaron un partido digno de Cuartos de Final. Los potosinos no paran de dar sorpresa en el actual certamen y de último minuto hicieron vibrar el Alfonso Lastras, tras salvar el 2-2 y será el próximo sábado cuando se conozca al segundo semifinalista.

Media hora les bastó al Atlético San Luis y a los Tuzos para hacer vibrar el inmueble potosino con el grito de gol, pues con apenas cinco minutos en el reloj, los de la Bella Airosa tomaron la delantera en el marcador gracias a Nicolás Ibáñez.

¡¡¡G L!!! Ley del Ex X2. Nico Ibáñez volvió a anotar para los Tuzos. San Luis 1-2 Pachuca#LigaBBVAMX #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/MlSJRAjAgG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 12, 2022

Cabe mencionar que el argentino no celebró su anotación, tras aplicar la 'Ley del ex', e incluso no celebró la gran actuación que tuvo al rematar de cabeza.

Posteriormente, al tomar la ventaja momentánea, los comandados por Guillermo Almada mostraron su peligrosidad sobre todo en las bandas. Sin embargo, los potosinos tuvieron una buena reacción y comenzaron a tener acercamientos al arco rival, pero el esférico quedaba en manos de Óscar Ustari.

El conjunto local continuó dominando el encuentro y no tardó en acariciar el empate, pues luego de que Jhon Murillo fuera derribado por Kevin Álvarez, el silbante recurrió al VAR para verificar la jugada, quien decidió marcar la pena máxima.

De este modo, fue el goleador estrella, Germán Berterame el encargado de poner el 1-1 desde el manchón penal x quien dejó sin oportunidad alguna a Ustari de evitar que el esférico entrara a su puerta.

En la recta final de la primera parte, ambas escuadras disputaron un encuentro muy dividido al buscar romper el empate. Luego de mucha intensidad solo consiguieron que se calentaran los ánimos entre Rubens Sambueza y Erik Sánchez que resultaron amonestados y finalmente ninguno logró aumentar el marcador.

Al retomar el encuentro, el arquero Marcelo Barobero fue merecedor de colocarse la capa de héroe al mantener el empate, luego de las jugadas peligrosas de los Tuzos. Sin embargo, fue sorprendido por Ibáñez, quien selló su doblete al recibir un servicio de Kevin Álvarez. Mientras que se último minuto Juan Sanabria pusó el 2-2.

