Jürgen Damm previo a la Semifinal ante Rayados: "Aquí no hay ninguna estrella"

El Atlético de San Luis se prepara con cautela para enfrentar a los Rayados de Monterrey en las Semifinales de la Liga MX. En conferencia de prensa, Jürgen Damm subrayó el respeto hacia el rival y la necesidad de jugar con inteligencia para competir contra un equipo tan poderoso como el regiomontano.

“Ha sido un partido recurrente en estas instancias, es la primera vez que nos enfrentamos en semifinales, pero lo tomamos con muchísimo respeto y seriedad. Es un equipo poderoso en todas sus líneas, el presupuesto más alto, sabemos que su equipo en cualquier momento un delantero puede sacar la diferencia, hay que estar enfocados. Tenemos que ser inteligentes”, afirmó Damm.

El jugador tunero también destacó la unión dentro del plantel y su disposición para contribuir al equipo en cualquier rol.

“Aquí no hay ninguna estrella, no hay ningún jugador que se crea más, todos somos iguales y eso es importante para el grupo. De mi parte, donde me toque estar, la temporada pasada me tocó ser diferencial (ante Rayados), si en esta me tocará serlo, estaré agradecido por la confianza”, comentó.

