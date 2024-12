Domènec Torrent alaba a su equipo: "Estoy enamorado del plantel, muy orgulloso"

Tras el triunfo del Atlético de San Luis sobre Monterrey en la Ida de las Semifinales, el entrenador español, Domènec Torrent expresó lo orgulloso que está de su equipo y de la afición que se ha entregado a ellos en el Estadio Alfonso Lastras, misma que los ayudó durante toda la temporada para llegar hasta este punto.

A su vez, Torrent externó que está enamorado de la plantilla, pese a no tener a jugadores de gran renombre como otros equipos. Además, para el español, su equipo tuvo un mejor partido frente a Rayados que contra Tigres en la Ida, cuando ganaron 3-0.

“Estoy enamorado de este plantel, que lo da todo. A lo mejor no tienen el nombre que tienen otros planteles, pero lo han demostrado toda la temporada, creo que hoy hemos jugado mejor que el día contra Tigres en casa. En cambio ganamos 3-0 y justamente. Hoy me siento muy orgulloso de cómo han jugado, de cómo han competido; yo soy súper agradecido porque si ellos no te siguen, no puedes hacer nada”, dijo Torrent.

“Estoy orgulloso del equipo, de la manera que juega. Orgulloso del público, que nos ha apoyado del minuto uno hasta el 100, que digo yo siempre cuando esto se alarga. Queríamos como el día de Tigres, que hubiera partido de vuelta porque cuando juegas contra equipos tan grandes y ya ha pasado una vez, que cuando ganan de manera muy abultada, no hay partido de vuelta”, agregó el técnico español.

Atlético de San Luis y Domènec Torrent han sorprendido al futbol mexicano, pues en apenas seis meses consiguieron llegar a una Semifinal, con un juego inteligente y premeditado para sacar adelante los resultados.

