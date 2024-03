Gustavo Leal previo al cierre del torneo: "Nuestro deseo es estar entre los diez mejores"

Gustavo Leal, el estratega del Atlético de San Luis, está decidido a llevar a su equipo nuevamente a la pelea por el título en el fútbol mexicano. Con tres victorias en el horizonte, Leal confía en que pueden asegurar un lugar en la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX.

En una entrevista para Línea 4 de TUDN, el entrenador brasileño compartió su visión sobre las posibilidades del conjunto potosino en la recta final del torneo y su aspiración de clasificarse al Play-in.

"Todo lo que hablo sobre los jugadores que se han sumado, en ningún momento disminuye nuestro deseo de estar entre los diez mejores, de participar en la gran fiesta del fútbol mexicano. Es algo que personalmente me he propuesto, estar presente en todas las instancias. De los cuatro torneos que he dirigido, solo en uno no estuve presente. Quiero estar en este y en todos los que sigan mientras esté en México", expresó Leal.

Con duelos ante equipos de peso como América, Juárez, Atlas, Toluca y Santos en el horizonte, Leal reconoce la dificultad del desafío que enfrentan. Sin embargo, mantiene la confianza en su plantel y calcula que con tres victorias pueden ilusionar a la afición con la clasificación.

"Aún nos quedan cinco partidos, todos muy complicados. En el torneo pasado sumamos 23 puntos. De esos cinco que nos restan por disputar, sabemos que no serán fáciles, pero si logramos tres victorias llegaríamos a 22 puntos, uno menos que en el torneo anterior. Con esos 22 puntos nos meteríamos en el Play-in y a partir de ahí sería otro torneo", explicó el estratega.

