Leonel Rocco: 'No se puede jugar entre protestas; nunca se pudo entrar en ritmo'

Luego de hilar su segunda derrota como entrenador del San Luis, Leonel Rocco se dijo molesto con el desarrollo del partido ante Necaxa, pues considera que su equipo desperdicio tiempo valioso de juego.

“Con un dejo muy amargo con el resultado y con un dejo porque así no se puede jugar, entre protestas y demás nunca se pudo entrar en ritmo la entrega de los muchachos fue total”, dijo Leonel Rocco.

“Lo mental, lo físico y la entrega está espectacular, la verdad no se pude hacer un balance es un partido permanentemente cortado, es un partido que la verdad no me gustó”, agregó.

Tras dejar escapar el empate en los últimos instantes del partido, el timonel potosino reconoció que su equipo se marchó golpeado, pero con la mira puesta en lo que será su partido del próximo fin de semana ante Guadalajara.

“Ellos están muy dolidos pero enteros tratando de pasar el mal momento, a partir de mañana estamos pensando en Chivas, convencidos de lo que podemos dar”, apuntó.

