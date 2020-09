Memo Vázquez tras derrota ante León: 'Ha sido difícil todo el torneo'

‘Complicado y difícil’ es como Guillermo Vázquez, técnico del Atlético de San Luis, calificó el torneo para su equipo. Y es que después de haber perdido 0-2 con el León, Memo reconoció que no ha podido encontrar un 11 ideal, pues entre lesiones, Covid y otras cosas, no ha tenido plantel completo.

“Es complicado cada vez que tenemos un resultado en contra venir a decir casi lo mismo, que el equipo intentó, pero siempre hay algo que nos sucede, ahora una lesión y esos pequeños momentos que pasan y que el equipo rival aprovecha, antes teníamos gol y ahora no hemos tenido la fortuna de concretar. El esfuerzo fue bueno, pero hay que seguir apretando con la gente que tenemos porque cada vez somos menos.

“Ha sido complicado y es la verdad. Ha sido difícil todo el torneo, fecha con fecha no hemos podido repetir un cuadro por diferentes circunstancias, es difícil no obtener un buen resultado porque en lo personal quiero entregar buenas cuentas y esa era la idea, y a veces uno no sabe qué decir más que seguir trabajando, pero los resultados no nos han acompañado, ha sido un torneo muy raro, nos está tocando vivir esto, pero tenemos que aguantar y buscar salir”, expresó Vázquez, quien explicó que en el caso de los jugadores lesionados que ha tenido últimamente, ha sido difícil recuperarlos y que trabajen al parejo.

“Resulta que de los lesionados que tenemos la mayoría han estado fuera como dos semanas y no es fácil regresar a lo que están haciendo los demás”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA: BAJA DEL CLÁSICO JOVEN POR LESIÓN EN EL CALENTAMIENTO