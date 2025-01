¿En riesgo trueque Chiquete-Romo? Liga MX cierra ventana de transferencias nacionales

Cruz Azul y Chivas pactaron hacer un intercambio entre Luis Romo y Jesús Orozco Chiquete, pero la operación no ha podido cerrarse debido que el mediocampista mexicano no quiere salir del conjunto cementero.

Ahora, parece que el trueque podría tener otro impedimento, pues el registro de transferencias nacionales cerró el 6 de enero.

Orozco en un partido de Chivas | IMAGO7

De acuerdo al Artículo 22 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, el periodo para hacer movimientos entre clubes mexicanos tenía como límite el 30 de diciembre de 2024, sin embargo, las autoridades de la liga autorizaron una prórroga hasta este pasado lunes.

De momento, no se ha hecho oficial algún movimiento entre Cruz Azul y Chivas, por lo que no hay certeza sobre si cumplieron o no con el plazo designado.

Luis Romo conduce el balón en un partido de Cruz Azul | IMAGO7

¿Hay otra forma de que se pueda llevar a cabo la transferencia de manera extemporánea?

RÉCORD consultó a la Federación Mexicana de Futbol sobre este tema y aseguró que sí es posible realizar fichajes nacionales después de la fecha límite a través de un concepto llamado "transferencias adicionales".

