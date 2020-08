Caballero tras derrota ante Chivas: 'Nos acuchillaron'

Luego de caer ante Chivas, en un partido que tuvo como actor principal al arbitraje, Gabriel Caballero, timonel de los Bravos de Juárez, consideró que el arbitraje beneficia a los equipos grandes del futbol mexicano.

En tono molesto, el timonel argentino reconoció que su equipo fue acuchillado por el trabajo de Adonai Escobedo.

"Yo viendo desde afuera me parece que nos han acuchillado con el penal, me parece que es una jugada en disputa normal y que el árbitro no entiendo por dónde ve penal, pero ya nos ha pasado en otros partidos que jugamos contra 12, sobretodo cuando jugamos con los equipos grandes y nos la tenemos que comer. Pero la verdad si nos han acuchillado", dijo tajante.

Al ser cuestionado sobre las pláticas que impartió previo al arranque del torneo Arturo Brizio Cárter, Presidente de la Comisión de Árbitros para sentar las bases de lo que sería el trabajo arbitral, Caballero señaló que nada de lo expuesto por Brizio ha sido implementado por los silbantes.

"Ya la tuvimos una semana antes de arrancar el torneo, muy amables y todo, pero después las marcaciones son de otra manera. No tengo nada que decir, debemos olvidarnos del árbitro, tenemos que jugar contra eso y ojalá que los arbitrajes mejoren”, apuntó

