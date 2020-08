Chivas: Marco Fabián admitió acercamientos del Rebaño antes de fichar con Juárez

Marco Fabián fue tentado por Chivas, pero decidió enfundarse en la camiseta de FC Juárez. En primer lugar, porque el Guadalajara nunca hizo una oferta formal, más allá de haber tenido acercamientos. En segundo, porque la escuadra fronteriza no escatimó como el Rebaño para que se vistiera de verde.

Así lo explica el futbolista a RÉCORD, después de haberse puesto ‘bravo’.

¿Te llamó Chivas para volver?

Tuve pláticas también con otras instituciones. Nunca hubo una oferta, pero hubo acercamientos. Estoy muy agradecido con cada institución que se acercó, porque tengo muy buena relación con ellos; así es el futbol, es profesional. Sí, sí las hubo. Soy honesto.

Vuelves a vivir el futbol mexicano, ¿te emociona enfrentar a Chivas mañana?

Siempre me va a emocionar. Claro, ya espejee un poco el calendario. Enfrentamos a los dos equipos por los que pasé en México. Mañana (miércoles) jugamos contra Chivas, contra Cruz Azul el sábado. No estaré mañana, pero en un futuro los enfrentaré. Será una bonita experiencia. Sea la institución que sea, vengo a jugar cada partido a muerte. Vengo por todo.

¿Estás para jugar contra Guadalajara o Cruz Azul?

“En lo personal, me siento muy bien, tengo que platicar con Caballero, con el preparador físico, pero yo me he estado preparando personalmente para este momento. No es lo mismo, porque no estoy en el día a día, tocando un balón, pero físicamente vengo muy bien, he estado entrenando, pasé las pruebas médicas. No creo que sea muy larga la espera. Mañana no voy a estar, pero en cuanto se pueda estar en la cancha, estaré, porque es lo que más anhelo.

