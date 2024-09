‘Pollo’ Briseño exhibe a Gerardo Arteaga en redes: “Tu le dices al árbitro que no es penal”

La polémica arbitral que se presentó durante el duelo de Chivas y Rayados continuó fuera de las canchas y se traslado a redes sociales con los jugadores de ambos equipos como protagonistas, esto debido a una publicación de Gerardo Arteaga en donde mostraba el video de un supuesto penal no marcado a favor de Monterrey y ‘Pollo’ Briseño le contestó.

El defensor de las Chivas acusó al propio Arteaga de decirle al árbitro que no era penal y que en caso de que sus declaraciones fueran mentiras, lo desmintiera, lo que desató una serie de declaraciones entre ambos futbolistas.

Gran jugada hermano, hasta tú mismo le dices al árbitro que no es penal, pero tampoco amarilla. O digo una mentira? Saludos hermano!! Síguele metiendo!! — Antonio Briseño Vázquez (@pollobv) September 29, 2024

“Gran jugada hermano, hasta tú mismo le dices al árbitro que no es penal, pero tampoco amarilla. O digo una mentira? Saludos hermano!! Síguele metiendo!!”, posteó ‘Pollo’ Briseño en redes.

Luego de esta respuesta de Briseño, Gerardo Aretaga decidió borrar el video posteado que generó toda la polémica, pero también le respondió a Briseño y le dejó claro que tenía razón, pero al mismo tiempo lo acusó de quedarse callado en el campo cuando lo increpó con el silbante.

“Exacto hermano, le dije al árbitro que no marcara penal pero que no era amarilla porque si hubo contacto, te dije que le dijeras pero te quedaste callado hermano el único que le dijo fue Mozo y él no tenía nada que ver en la jugada, saludos y bendiciones mi pollo!”

