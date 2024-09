Henry Martín amenaza con festejar con el 'Goya' durante el Clásico Capitalino

Todo listo para el Clásico Capitalino. Pumas y América se verán las caras este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes en el juego que cerrará la Jornada 10 del Apertura 2024. Previo a dicho partido, el capitán y goleador de las Águilas ya ‘amenazó’ a su rival.

Henry Martín se ha convertido en un personaje polémico durante los Clásicos, especialmente por su forma de festejar los goles. Durante un enfrentamiento ante Chivas imitó el festejo de Cuauhtémoc Blanco de 'orinar’ como perro.

En cuanto a los partidos ante Pumas, el histórico goleador azulcrema no ha dudado dos veces en festejar ‘cantar’ el ‘Goya’, la famosa porra de la UNAM. Ahora, previo al partido de este domingo, el Martín aseguró que le gustaría volver a festejar de esta forma.

"Oscar que se fue, es el que me motivaba, el que me decía, me decía hazlo, hazlo, a métele ese picante, esa candela, con él muchas veces festejé, hice los festejos de dos; se me fue, no he pensado nada y muchas veces pienso una cosa y termino haciendo otra… Sí, claro me gustaría, eso le pone mucho sabor y ganas de anotar ese gol para hacer ese festejo", agregó Henry Martín.

Cabe destacar que Pumas es un rival al que Martín no suele anotarle. El delantero sólo ha logado marcar cinco tantos en 23 partidos contra los universitarios. Sin embargo, en la última edición de este Clásico fue justamente él quien marcó el gol de su equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: Así marcha la Tabla General del Apertura 2024 en la Jornada 10