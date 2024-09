Fernando Gago sobre el partido ante Atlas: 'Los Clásicos no tienen favoritos'

El director técnico de Chivas, Fernando Gago aseguró de cara al Clásico Tapatío que en este tipo de partidos no han favoritos, sin embargo enfatizó en que sabe lo que significan por lo que tendrán que ganar en casa.

“Creo que los clásicos no tienen ese lado de favoritos, los clásicos no solo se juegan por nivel futbolístico, sabemos la importancia que tiene para la afición y futbolista tenemos ese compromiso, sabemos lo que significa y que debemos ganar”, señaló

Ante la ausencia de Javier Hernández y Armando González, el estratega Rojiblanco reconoció que hará un seguimiento a los jugadores del Tapatío, ante la posibilidad de contar con ellos como opciones de cara al duelo ante Atlas

“El público, la afición, lo tenemos claro y lo que significa jugar en casa es muy lindo y disfrutar el apoyo de la gente. El seguimiento de jugadores, lo vemeros durante la semana a Tenemos vairos seguimientos de quién pueda estar en el primer equipo, veremos en la semana quien está a disposición”, agregó.

Al final envió un mensaje de apoyo para Raúl ‘Tala’ Rangel, después del error que le costó el triunfo al Guadalajara.

“El futbol está hecho de errores de todos los futbolistas, a veces cuestan gol y no. No olvidar que su nivel llegó a selección. No decirle mucho, que siga trabajando y que sus compañeros y cuerpo técnico lo necesitamos”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡REMONTA LA MÁQUINA! CRUZ AZUL VIENE DE ATRÁS PARA VENCER 2-4 A PACHUCA