Demichelis sobre el gol anulado a Rayados: “No la tenía retenida el arquero para anularla”

El director técnico de Monterrey, Martín Demichelis, señaló que se quedó con la sensación de que el arquero de Chivas no tenía retenida la pelota, como para que el primer gol del partido fuera anulado.

De igual manera, reconoció que no le gustó el accionar de su equipo, por lo que desconoce si fue merecido o inmerecido el resultado con el que se fueron a la ventaja.

“Con respecto a la jugada del gol anulado la vi. Me da la sensación que no la tenía retenida le arquero para anularla, es una opinión poco valida. No va a cambiar el resultado, teníamos que hacerlo mejor que le primer tiempo, que no me gustó. Lo hablamos en el vestuario, no es lo que queremos ser. No sé si nos fuimos merecidamente o inmerecidamente en desventaja”, señaló.

Al final, puntualizó que los cambios que realizó en el segundo tiempo fueron determinantes para que su equipo lograra el empate esta noche en el Estadio Akron

“Nos vimos mejor con los cambios, mejorar el ímpetu y ganas, intentar no irse con las manos vacías, nos alcanzó sin ser el equipo que domina los partidos y que pedía acercarse más a los triunfos. Ser realistas, seguir trabajando, siendo autocríticos con todos”, concluyó.

