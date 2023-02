Chofis López sobre Victor Guzmán: "Por él estoy aquí, él me trajo acá"

Víctor Guzmán fue pieza clave para que Javier López llegara al Pachuca, pues le dio buenas referencias al presidente del club, Armando Martínez.

La 'Chofis' está muy agradecido con el 'Pocho', con quien hizo una muy buena amistad desde que se conocieron en las Fuerzas Básicas de Chivas.

"Por él estoy aquí. Él es el que me trajo acá. Es un buen amigo mío. Tenemos muy buena relación", contó en exclusiva para RÉCORD.

Los directivos del conjunto hidalguense quedaron fascinados con el mediocampista coahuilense, se dieron cuenta de que es un profesional y no fue necesario ponerle condiciones de disciplina.

A lo largo de su carrera, ha recibido más críticas que elogios: "Siempre habrá malos comentarios, simplemente tomé las cosas buenas. Me ayudé con la gente que de verdad estaba conmigo", contó.

No se arrepiente de los errores que cometió: "La llegué a pasar mal, pero esas cosas me hicieron crecer mucho como persona y como futbolista. No me arrepiento. Hoy en día estoy bien", explicó.

Javier López se ha mantenido lejos de las polémicas, se ha dedicado a trabajar y ha respondido dentro del terreno de juego, con los cuatro goles que hasta el momento lleva en el Clausura 2023.

Es el segundo mejor mexicano del torneo, solo por detrás de Henry Martín, quien lidera la tabla de goleo individual con seis tantos.

"No es ninguna revancha. No tengo que demostrarle nada a nadie, simplemente quiero hacer mejor las cosas", añadió.

"Siempre lo he dicho. Es el sacrificio que hace todo el equipo. En este caso me toca a mí hacer los goles, pero si fuera alguien más igual estaría feliz. Son recompensas que te da el futbol", concluyó.

