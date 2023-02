Uno de los ‘grandes males’ del futbol mexicano es lo inflado del mercado, es por eso que Luis Chávez propone copiar el ejemplo de Estados Unidos de bajar el costo de los jugadores y así poder exportar más futbolistas a Europa.

“Vemos como en la MLS hasta regalan sus jugadores a Europa con tal de que tengan más protagonismo en selección, ya ahora ve su selección y todos están en equipos europeos. Yo creo que podríamos copiar un poquito eso y dejar a un lado lo económico”, señaló el jugador de los Tuzos en entrevista con Fox Sports.

Luis Chávez fue la gran revelación de México en la Copa del Mundo Qatar 2022, aunque la oferta europea que esperaba nunca llegó, si lo hizo un jugosa propuesta de Rayados. Sin embargo, la rechazó, pues el jugador consideró que él a diferencia de otros futbolistas no prioriza lo económico sobre lo profesional.

“Un mexicano no se quiere mover de México por el dinero que ofrecen los equipos. Vienen equipos y te ofrecen dinero y dicen con ese dinero ya resuelvo mi vida. Si aceptara económicamente me iría mejor, pero yo priorizo lo futbolístico, algo que me acerque a estar en Selección Mexicana y Europa”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KEVIN ÁLVAREZ ASEGURA QUE LA EDAD NO ES UN IMPEDIMENTO PARA LLEGAR AL FUTBOL EUROPEO