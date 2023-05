Claudio Suárez ve a Chivas favorito en la Final y les pide asumir esa responsabilidad

Claudio Suárez aseguró que en la final de Clausura 2023 el favorito es Chivas y pidió al equipo jalisciense no rehuir a esa responsabilidad cuando enfrente a Tigres en busca del campeonato.

"Siento que aquí el que va a tener más presión es Chivas porque siento que va como favorito y esperemos que se pongan la casaca de favorito, porque muchas veces luego tratan de rehuir a la responsabilidad entre el cuerpo técnico, jugadores y luego no es que te pongas de hablador también, porque hay equipos, le pasó al América, yo siento que hablaron de más, creo que pensaban que ya estaban del otro lado y creo que ahí es donde pecaron y a Chivas le puede pasar lo mismo, porque se habló de festejos y todo, yo creo que sí está bien que festejes, porque pasas a una Final, pero también tienes que ser ecuánime, tienes que concentrarte en la Final," mencionó el otrora defensa del Rebaño Sagrado.

"Te digo por experiencia, en 1998 me acuerdo que ya estaba todo preparado para hacer un gran festejo, llegó Necaxa y nos terminó ganando el título, y mira fue increíble cómo lo perdimos, pero bueno, suele pasar. Entonces ahora Chivas tiene que estar alerta en eso, porque va a cerrar en su cancha y creo que es una ventaja cerrar el partido de Vuelta, por eso te repito, en el primer partido tienes que saber manejarlo porque muchas veces se resuelve en el partido de Ida", declaró Suárez en entrevista a ESPN.

Chivas se medirá a Tigres en la Final del Clausura 2023 en busca busca de la revancha, luego que en el Clausura 2017 fue el conjunto de Guadalajara el que se llevó el triunfo en la última instancia.

Pare el conjunto de Veljko Paunovic, ese campeonato fue el más reciente que ha conseguido dentro de la Liga MX por lo cual para Suárez el que más necesita del campeonato ese el cuadro jalisciense.

"Siento que a Chivas (le urge más) por lo que es mediáticamente, porque justo la última Final fue la que le ganó a Tigres en el 2017 con Matías Almeyda y Chivas había tenido muchos altibajos sobre el tema de cambio de técnicos y otras cosas," manifestó uno de los grandes jugadores en la historia del balompié nacional.

"Realmente analizando el plantel uno pensaría que no iba a llegar hasta estas instancias, pero la verdad lo demostraron, ya los jugadores están ahí, están en buen momento, porque en conjunto están jugando bien, la dinámica que es lo que me gusta mucho, que imponen. Un equipo de mucha movilidad y tienen que aprovechar eso. Siento que la afición que ya está contenta con lo que hicieron, pero si no llegan a ganar sí va a ser un fracaso. No es fácil llegar constantemente a una final y ya estás ahí, entonces sí creo que está obligado Chivas a ganarla", declaró.

Suárez considera que Paunovic lleva la ventaja por tener más tiempo que Robert Dante Siboldi trabajando con sus jugadores. Además, destacó lo hecho por el técnico serbio.

"Ha tenido tiempo toda la temporada para poder manejar sus piezas y decir, ya los tiene bien identificados porque sorprendió contra América, salió con línea de cinco. Siento que tiene ventaja Paunovic en ese tema, tiene lógico cierta experiencia, no le fue bien en la MLS con el Chicago Fire, pero en Chivas lo ha hecho muy bien", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUÁREZ FC: MIGUEL ÁNGEL GARZA DEJA DE SER DIRECTOR EJECUTIVO DE BRAVOS