Piojo Herrera tras la victoria ante Chivas: 'El equipo tiene mucho futbol; no tiene tope'

Tras la contundente victoria de Tigres sobre Chivas, Miguel Herrera mostró mesura y dijo que, pese a que su equipo tiene gran potencial, apenas está comenzando el torneo y todavía hay mucho que trabajar.

"Tope no tiene mi equipo, el equipo tiene mucho futbol, queremos un futbol mucho más equilibrado, que no reciba goles y que sea contundente. Buscamos eso, tenemos mucho para dar, tenemos mucho que trabajar, está empezando el torneo y ahí vamos en el camino de estar en la parte alta de la tabla", declaró el Piojo en conferencia de prensa.

El 'Piojo' destacó que el orden en el terreno de juego fue fundamental para que su equipo consiguiera los goles y la victoria sobre un equipo que no fue contundente con sus oportunidades de peligro.

"Creo que cuando un equipo juega bien, el rival tampoco puede poner mucho de su parte. Tuvimos la pelota, ellos tuvieron oportunidades, tiene buenos jugadores, su media cancha es muy buena, con buena capacidad técnica, pero el equipo jugó muy bien ordenado, aprovechando los espacios, nos ayudó anotar rápido, hubo un momento que nos encimaron, afortunadamente no tenían oportunidades claras porque estábamos bien parados. Después, el equipo juega de mejor manera", mencionó.

Herrera mostró su descontento con el hecho de no poder mantener su portería en ceros a pesar de llevarse los tres puntos.

"La sensación de no colgar el cero sí es molesta porque el equipo debería estar sólido atrás, pero también el rival cuenta. Nosotros no dejamos de atacar, no dejamos de encimar al rival, generamos espacios. Debemos seguir trabajando para evitar esos goles. Contento con el accionar del equipo, hicimos tres goles y el equipo se ve sólido en la delantera. Seguiremos trabajando para que el equipo vuelva a ser lo que queremos, un equipo que ataque bien y defienda bien", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: ÁRBITRA VIOLÓ CÓDIGO DE ÉTICA FIFA PROMOCIONANDO CASA DE APUESTAS