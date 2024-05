Alexis Vega sobre los abucheos de la afición de Chivas: “No esperaba aplausos”

El delantero del Toluca, Alexis Vega aseguró que entiende los abucheos de la afición Rojiblanca tras su regreso al Estadio Akron, motivo por el que enfatizó en que no esperaba aplausos de los seguidores del Guadalajara.





“Por ahí lo dije en mi primera entrevista cuando llegué a Toluca. Yo hasta el último día en Chivas, fue el jugador más feliz junto a mi familia. No esperaba la contrario, no esperaba los aplausos. Es parte del futbol. La gente paga un boleto y está en su derecho de gritar. No tengo nada en contra de ellos, yo creo que esos malos comentarios los tomo con buena vibra”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que tiene confianza de que podrán conseguir el pase a semifinales, pese a que reconoce será un partido complicado.

“Sabemos que será un partido complejo, pero ahora tenemos la ventaja de estar en nuestra casa con nuestra gente. No va a ser nada fácil, es la realidad. Chivas es un gran equipo con buenos jugadores. Pero estoy seguro que con mis compañeros, dejaremos el alma para sacar el resultado”, agregó.

Al final, puntualizó en que no puede pensar en semifinales, debido a que ahora se encuentra enfocado en el partido del sábado: “No puedo pensar en semifinales. Es pensar en Chivas, queda un partido súper importante, nada está definido. Hemos visto otros partidos como América Chivas que iban perdiendo y remontaron en su casa. A Chivas le gusta jugar en Toluca, se le da muy bien, pero trataremos todo lo posible por estar en semifinales”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘CHICHARITO’ INICIARÁ COMO TITULAR POR TERCERA OCASIÓN EN EL TORNEO