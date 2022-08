Alexis Vega a afición de Chivas: 'Duele que te abucheen'

Después de que Alexis Vega fallara un penalti con Chivas ante Pachuca, que habría significado la victoria rojiblanca en el Estadio Akron, la afición del Guadalajara se le volteó al delantero y lo comenzó a abuchear, algo que reveló jamás le había sucedido con el club tapatío.

"Yo desde que jugaba en Chivas nunca me había pasado que me abuchearan en la cancha; ahora, cuando fallé el penal contra Pachuca todo cambió, en el momento obviamente que duele, te bloquea, no sabes qué hacer dentro de la cancha por el mismo tema de que la gente se está metiendo contigo, pero bueno, es parte del show, la gente paga un boleto para exigir, pagas para exigir, sabemos que no hemos estado a la altura", dijo Vega en entrevista con TUDN.

"Pero bueno, después llegando a casa, la familia es el soporte de cada día, hablan contigo, si bien o mal estos no van a hacer ni los primeros ni los últimos abucheos que tendré, ni el primer ni el último penalti que fallaré y el jugador se caracteriza que no es por un partido que juegas, así que seguir trabajando y seguro de revertir la situación", agregó.

Además, Vega refirió que a pesar de que no ha sido un buen inicio del torneo para el Rebaño, tendrán ante Atlas una buena oportunidad de revertir la situación.

"No hemos estado a la altura de lo que ha representado el torneo, pero he visto a mis compañeros y cuerpo técnico que no deja de intentar, siempre tratamos de dar nuestro máximo esfuerzo, pero es futbol y nosotros tratamos de ganar como el rival también, así que el clásico puede un parteaguas de los que puede ser chivas este torneo", sentenció Vega.

