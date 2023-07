Alexis Vega promete mostrar una nueva versión de él tras su lesión

Alexis Vega estuvo alejado de las canchas debido a una lesión en la rodilla derecha, pero el proceso de rehabilitación le ayudó a descubrir una nueva versión de sí mismo, con mayor madurez y entrega, al grado de asegurar que verán en Chivas a un jugador diferente.

"Después de la lesión he crecido bastante, he pensado diferente. Desde que tengo a mis hijos me han dado ese bajón de 'pon los pies en la tierra' y ahora trataré de ser lo más profesional que pueda, enfocarme en mi carrera y estoy seguro que con el trabajo que estoy haciendo van a ver un Alexis diferente", dijo en entrevista para TUDN.

El delantero del Rebaño no llevó este recorrido en solitario. Además del apoyo de su familia, tuvo la exigencia de su entrenador Veljko Paunovic, quien desde su llegada al banquillo ha buscado sacar la mejor versión del goleador y que asuma con responsabilidad su rol de líder.

"Cuando llegué era un poco más inmaduro, ahora que ya sabes de lo que se trata, no nada más es ser jugador dos horas. Cuando llegó Pauno me tomó como ese rol de ser líder del equipo, ningún otro técnico me había tomado de esa manera. Él me ha regañado bastante, porque había veces que llegaba tarde; él me cambió esos hábitos", explicó Alexis Vega.

Vega es consciente de que nadie tiene su lugar asegurado dentro de la alineación de Paunovic, por lo que sabe que deberá ganarse su puesto, pues el equipo "anda muy bien, no nada más porque Alexis Vega va a llegar a jugar; debutaron dos jugadores que para mí han sido algo que no había visto en mucho tiempo, Padilla, el Che, son jugadores extraordinarios", apuntó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: PAUNOVIC SOBRE LA LEAGUES CUP: 'UNA COMPETICIÓN BONITA Y VAMOS A BUSCAR LLEGAR A LA FINAL'