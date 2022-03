Amaury Vergara: 'Yo no he dicho que no a las barras; no las he expulsado ni castigado'

Amaury Vergara, dueño de las Chivas, aseguró que en ningún momento ha expulsado ni casitgado a las barras del futbol mexicano después de los incidentes de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora.

"Yo no he dicho que no a las barras en lo absoluto. Hicimos un mensaje, pero que quede claro que yo no he dicho no a las barras, ni las he expulsado ni las he castigado en lo absoluto", comentó Vergara a los medios durante la investidura al Salón de la Fama.

El directivo del Rebaño había mandado un mensaje previo al Clásico Nacional ante América donde pedía un partido sin colores; sin embargo aseguró que ha tenido conversaciones con líderes de los grupos de animación.

"Hemos tenido buenas conversaciones con los grupos de animación, con líderes, entendieron muy bien lo que quisimos hacer y lo apoyaron", detalló.

Durante el partido ante las Águilas, los Rojiblancos eliminaron la zona de las barras e invitaron a niños de la Fundación Jorge Vergara.

