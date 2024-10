Arturo Ortega tras su debut con Chivas: 'Me he preparado toda mi vida para este momento'

El director técnico de Chivas, Arturo Ortega señaló tras la victoria en su debut ante Pachuca que se ha preparado toda la vida para hacerse cargo del Guadalajara, por lo que agradeció la confianza de la directiva Rojiblanca para sacar adelante el reto que implica conseguir la clasificación, tras la salida de Fernando Gago del banquillo del “Rebaño Sagrado”.

“Al final soy de Tapatío, era el que estaba ahí, tuvieron confianza en mí y representa muchísimo, amo la institución, tengo dos años ahí, me he encontrado con una materia prima impresionante, hemos trabajado 24 horas, diario, constante por sacar el proyecto que se requiere y bueno, ahora no sabe uno cuando te vaya a llegar la oportunidad, nosotros tenemos que estar muy pendientes y ahora en este momento estoy dando un servicio al club y fui yo y estoy muy contento, muy feliz de tomar este reto, estoy preparado, me he preparado toda mi vida y hoy se da y bueno, qué felicidad también que el primer partido es con una victoria y bueno, no tenemos tiempo ahorita, saliendo de aquí voy a preparar el partido contra Necaxa”, señaló.

De igual manera, el estratega del Guadalajara descartó que haya encontrado un grupo golpeado por la salida de Fernando Gago, luego de que enfatizó en que no quiso abundar más en el tema, luego de que encontró un equipo con mucha disposición en la búsqueda a cerrar bien la temporada.

“Pues el día que me presentan, les dije cómo están y estaban muy bien, yo la verdad que en ese sentido se me hizo fácil porque yo encontré un equipo dispuesto, yo encontré un equipo que salió a entrenar con mucha energía, con mucha fortaleza, con ganas de seguir, quizás pudieron estar un poquito, no lo sé esa información también, no quise rascar nada, yo simplemente me enfoqué a trabajar el día a día y bueno, seguiré, seguiré con la misma, pero yo veo a unos jóvenes también que están arropados por gente de experiencia, seleccionados y que hoy dieron su mejor versión, creo que en casa seremos mejores y vamos a apuntalar para ganar el siguiente partido”, agregó.

Al final, Arturo Ortega descartó que la directiva le confirmará que será quien termine el torneo como director técnico del Guadalajara, sin embargo detalló que se siente contento y preparado para asumir el cargo pese a lo volátil que puede ser el ocupar el banquillo de Chivas.

“Esa información no la tengo, si voy el día de mañana y como todo en el fútbol, todo es volátil, no sabemos, yo el día de hoy soy el entrenador, me dieron la confianza, me avisaron que tenía que entrenar, estoy al servicio del club, tengo grandes jugadores, estoy muy contento, y es lo único que te puedo decir, porque al final puede hablar mañana el dueño y cambiar, no lo sé, yo estoy muy feliz, estoy preparado, tomo esta revancha como el mejor reto, como cuando debuté también, hoy creo que soy más estable, hoy voy con todo, hoy estoy más preparado, y lo demás sí te quedó mal, porque es información que no la tengo ni me interesa saber”, concluyó.

