‘Cántalo’ Camacho, el narrador que inició narrando tercera división y hoy relata a Chivas en Prime Vídeo 

Con la llegada de Prime Vídeo para los partidos de Chivas, uno de los nuevos rostros en las transmisiones de los juegos del Guadalajara, es el narrador Antonio ‘Cántalo’ Camacho, quien pasó de narrar los juegos de los Gorilas de Juanacatlán de la tercera división hasta ser uno de los relatores de los juegos del Rebaño Sagrado.

Antonio Camacho inició pidiendo una oportunidad como narrador en partidos de la Tercera División y pasó a formar parte de TUDN Radio y posteriormente a Chivas TV y Amazon Prime Video.

“Tuve cuatro o cinco trabajos al igual que era ‘godín’ en GolStats y repartía los horarios para ir a narrar partidos de Tercera División Profesional en Gorilas de Juanacatlán, y empecé con ellos pidiendo la oportunidad de narrar con mi celular, y de ahí me fui soltando a narrar y siendo muy malo por cierto”, reveló en entrevista para el Podcast La cancha sonora.

El ahora narrador de Chivas, Amazon Prime Video, reveló que el narrador de Televisa Deportes, Pedro Antonio Flores, fue quien lo guio y ayudó en su proceso, ya que le comentó en reiteradas ocasiones que no era bueno.

“El ‘Hágala’, mi papá de los medios, y yo le enseñaba mis narraciones y me decía: ‘Put* güey, eres malísimo y le decía no güey, no, no, no, no’ mientras se quitaba los lentes y me dio algunos consejos y ya me fui encaminando”, aseguró en el Podcast ‘La cancha sonora’.

En la búsqueda de cumplir su sueño, abandonó sus anteriores empleos para enviar su curriculum como narrador a varias empresas de Televisión y al no ver respuesta, fue Omar Aldeco de TUDN Radio quien le dio la oportunidad de narrar algunos juegos de la Liga de Expansión, para posteriormente quedarse con un sitio como en la empresa.

Forjando su experiencia como narrador en TUDN Radio, fue como llegó la oportunidad en Chivas TV, donde poco a poco fue colaborando con Fernando Giaccardi, Javier Quezada y en la narración junto a Enrique Noriega.

En 2017 Chivas realizó la convocatoria para encontrar narradores para las transmisiones de Chivas TV, sin embargo, ‘cántalo’ Camacho no hizo audiciones debido a que puntualizó no se sentía preparado, esto sin pensar que siete años después formaría parte de las transmisiones del Guadalajara ahora por Prime Video.

