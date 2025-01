Chiquete manda mensaje de despedida a Guadalajara: “Siempre llevaré el escudo de Chivas”

Luego de semanas de negociaciones por fin se hizo oficial el traspaso de Jesús Orozco Chiquete a Cruz Azul y luego de ser anunciado como nuevo jugador de La Máquina, el defensa central mexicano mandó un mensaje de despedida.

Chiquete nuevo jugador de Cruz Azul | X: @Cruz Azul

Orozco Chiquete subió un video a su cuenta de Instagram en donde se despedía de los aficionados de Chivas y agradecía a la institución por su formación y los años que pasó dentro del equipo, pero dejando claro que su salida es lo mejor para su carrera.

“Hoy me toca decir estas palabras con el corazón y lleno de gratitud. He tomado la difícil decisión de dar un paso al costado. Chivas ha sido mi hogar, el lugar que me ha ayudado a formarme y a ser mejor cada día, pero cuando uno siente que ha dado lo mejor de si mismo en cada oportunidad llega el momento de reconocer que no se puede ofrecer más, es por eso que pese a que el corazón pesa, se que es lo mejor para seguir creciendo y evolucionando nuevos retos”, declaró Jesús Orozco.

Por medio de su cuenta de X Chiquete también dedicó unas palabras de despedida y dejó claro su amor por el Guadalajara, pues a pesar de ser nuevo jugador de Cruz Azul, aseguró que siempre llevará con él el escudo de Chivas.

“Nunca fue mi intención faltar al respeto a nadie; simplemente tomé una decisión pensando en mi futuro, pero eso no cambia mi admiración y amor por este equipo y por ustedes. Y créanme, siempre llevaré al escudo de Chivas y a todos ustedes en el corazón, porque no hay nada más grande que la gente que hace grande a un equipo”, escribió Chiquete.

❤️🤍 Para todos los ChivaHermanos. pic.twitter.com/GonmRKj5pJ — Jesús Chiquete (@el_chiquete4) January 12, 2025

