Chivas: Alexis Vega aseguró que volvería a jugar lesionado con tal de ayudar al Rebaño a ganar

Alexis Vega aseguró que está dispuesto a todo con tal de ayudar a Chivas. El delantero rojiblanco no titubeó en asegurar que volvería a jugar lesionado si con eso el Guadalajara consigue una victoria.

'Gru' recordó que a finales del torneo anterior decidió infiltrarse para poder colaborar con la causa rojiblanca en busca del boleto a la Final pese a que aún no estaba listo para reaparecer.

“El doctor me había dicho que de 6 a 8 semanas era mi recuperación. Por no dejar a mis compañleros hice lo posible para estar. Contra León no estaban en la lista de convocados porque me dolía muchísimo el tobillo, pero varios compañeros me dijeron que hiciera lo posible por jugar, que era un partido a matar o morir y tomé la decisión de jugar, arriesgando el físico.

“Yo, por mis compañeros y por la institución si tengo que jugar lesionado para poder ganar un partido, lo voy a hacer”, recordó el delantero rojiblanco.

Pese a que el semestre anterior solamente pudo anotar dos goles, Vega no se siente en deuda con la institución, ya que ha colaborado con otras funciones como dar pases de gol; sin embargo, ante la ausencia de José Juan Macías solamente se enfoca en ayudar con goles.

“En deuda no, a veces tenemos buenos o malos torneos. Hice dos goles y tuve asistencias. No necesariamente debo de marcar goles, sé que me trajeron para eso, pero siento que he ayudado al funcionamiento del equipo. Bajo a defender con mis compañeros, además no estaba ta cerca del área.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA: 'PREFIERO QUEDARME EN CHIVAS QUE IR A UN MICROCICLO CON EL TRI OLÍMPICO'

“En estos primeros partidos me pusieron de delantero, zona en la que ya tengo el arco más cerca y ahora dedo de pensar en goles, pero si tengo la oportunidad de asistir a mis compañeros es importante para mi y para todo el equipo”, concluyó Alexis.