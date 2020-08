Chivas: Amaury Vergara tuvo fuerte regaño con Ricardo Peláez y su plantilla

Fue un domingo de intensa actividad desde muy temprano en Verde Valle, instalaciones de Chivas. Una fuente confirmó a RÉCORD que la derrota sufrida el sábado pasado frente a Puebla en el Estadio Akron generó mucha molestia en la cúpula rojiblanca encabezada por Amaury Vergara, por lo que el Director Deportivo rojiblanco, Ricardo Peláez, sufrió un fuerte regaño, mismo que horas después desencadenó la salida de Luis Fernando Tena de la dirección técnica.

Peláez fue el encargado de recibir a los jugadores a primera hora en las instalaciones rojiblancas, notificándoles el cese del Flaco de la dirección técnica, noticia que incluso sorprendió a los futbolistas del Guadalajara.

Posteriormente, se gestó una fuerte charla con los jugadores, debido no solamente a la falta de resultados positivos, sino también por el mal rendimiento, además de reiterarles que la directiva ha hecho un fuerte esfuerzo económico no solo por ficharlos, sino que también por no reducirles el sueldo pese a la pandemia y la falta de ingresos en la institución durante los meses recientes.

Posteriormente, el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, apareció en escena para respaldar lo expresado previamente por el Director Deportivo, y cuestionar el rendimiento de los futbolistas en este arranque del Guard1anes 2020.

De esta forma, Luis Fernando Tena, quien por cierto hoy 'festeja' ocho años de haber conquistado el Oro Olímpico con la Selección Mexicana en Londres 2012, se convirtió en el primer técnico cesado del torneo Guard1anes 2020, tras 270 minutos sin conseguir gol con el Rebaño, la peor racha goleadora de inicio de certamen para el conjunto rojiblanco en su historia.

