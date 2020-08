Chivas: Antuna, con el objetivo de sacar adelante al Guadalajara con Vucetich

Uriel Antuna desea ganarse un puesto titular dentro del esquema táctico de Victor Manuel Vucetich, quien recientemente fue nombrado como el nuevo entrenador de Chivas.

El 'Brujo' aseguró que atraviesa por un buen momento y que con su velocidad y dinamismo generará muchas jugadas de peligro para el equipo dirigido por el 'Rey Midas'.

“Para eso me trajeron, para sacar a este equipo adelante y sacar los resultados. Me he estado concentrado muchísimo para estar al cien y ayudar al equipo. Todos somos importantes.

“Me siento bien. Me siento asociado con mis compañeros, esa movilidad es muy buena para poder encontrar el arco contrario”, declaró en Chivas TV.

Es consciente de que tendrá que hacer un gran esfuerzo para ganarse un puesto en el cuadro titular. Uriel Antuna puede jugar por el extremo izquierdo o derecho, por lo que compite contra Isaac Brizuela, Jesús Angulo y hasta Cristian Calderón.

“Cuando llegué me dijeron que iba a haber mucha competencia interna. Es muy sana. Todos competimos dentro del campo. Tenemos dos equipos para tener versatilidad”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: URIEL ANTUNA QUIERE DE REGALO DE CUMPLEAÑOS UNA VICTORIA ANTE TOLUCA