Chivas anuncia dos duelos amistosos en marzo de 2025

El Club Deportivo Guadalajara confirmó dos encuentros amistosos en California para mantenerse en ritmo durante la Fecha FIFA de marzo, en pleno Clausura 2025. Estos partidos serán clave para afinar detalles de cara al cierre del torneo mexicano y la CONCACAF Champions Cup.

El primer duelo será el jueves 20 de marzo, cuando Chivas enfrente a su acérrimo rival, Atlas, en una nueva edición del Clásico Tapatío. El partido se jugará en el PayPal Park de San José, California. Ambas escuadras llegarán con bajas debido a la convocatoria de jugadores por parte de las selecciones nacionales. Este enfrentamiento también servirá como antesala para el partido oficial que disputarán en abril, correspondiente a la Jornada 17 del torneo local.

El antecedente más reciente entre Chivas y Atlas en un amistoso en Estados Unidos se remonta a 2024, cuando empataron sin goles en el BMO Field de Los Ángeles.

El segundo compromiso de preparación para Chivas será el domingo 23 de marzo, cuando se midan ante los Xolos de Tijuana en el Snap Dragon Stadium de San Diego. Este será el debut del Rebaño Sagrado en el estadio del San Diego FC, equipo que recientemente se integró a la MLS.

