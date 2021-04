Chivas: Cardozo consideró que varios jugadores del Rebaño están para jugar en equipos 'chicos'

José Saturnino Cardozo consideró que varios jugadores de Chivas deberían jugar en equipos 'chicos', pues muchas veces la presión del Rebaño los consume y no pueden explotar al máximo sus cualidades.

"Muchas veces es difícil comprar jugadores para equipos grandes porque a lo mejor funcionan en un equipo pero no tienen la misma presión que puedan tener llegando a Chivas, no todos los jugadores están acostumbrados a ponerse esa camiseta", aseguró en entrevista con ESPN.

"Yo siempre escucho "¿Por qué juegan bien en otros equipos y en Chivas no pueden? ¿Por qué jugaba bien y en el América no puede?". La respuesta es muy sencilla: ese tipo de equipos no son para todos porque si no todos los jugadores se adaptarían y todos los jugadores estarían en equipos grandes", detalló.

Asimismo, el exjugador aseguró que no se debe de juzgar a los entrenadores de Chivas por los malos resultados, pues muchas veces se quedan cortos en cuanto a plantilla.

"Ahora resulta que hasta de Vucetich están dudando cuándo es el técnico más ganador y no ha encontrado el camino para pelear mucho más arriba, Es una situación que le ha pasado prácticamente a todos los entrenadores que hemos pasado por Chivas de que trabajas y de repente no consigues resultados, pero yo digo que torneo tras torneo le va a hacer difícil a Chivas porque no tiene muchas veces mercado para comprar", consideró.

"Yo siempre digo que Chivas es un club muy especial, primero porque juega con puro mexicano y eso de por sí llama la atención pero a la vez te limita, un equipo grande no siempre depende de su cantera, que es lo que se busca muchas veces en un club así como Chivas, después, cuando tú quieras comprar un jugador, no se puede porque te piden el doble o el triple de lo que cuesta", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ENRIQUE MEZA QUIERE VOLVER A DIRIGIR EN CUANTO TERMINE LA PANDEMIA