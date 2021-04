enrique-meza-quiere-volver-a-dirigir-en-cuanto-termine-la-pandemia

Enrique Meza, experimentado director técnico en el futbol mexicano, mencionó que aspira a volver a dirigir y pelear por un campeonato.

"Siempre aspiro, ahora mismo aspiro a volver a dirigir, a salir campeón; ¿qué va a pasar?, no lo sé, pero siempre tengo aspiraciones normales y genuinas, tengo mucha experiencia y afortunadamente uno ya no corre", comentó Meza para ESPN.

Aun así, Enrique Meza dejó en claro que no piensa tomar la dirección técnica de un equipo mientras la pandemia continúe, y también mencionó que no descartaría ser presidente o director deportivo de alguna institución.

"Nadie me ha ofrecido nada, pero si me hubieran ofrecido, hubiera dicho que no y sigo pensando que no debo dirigir hasta que pase todo esto, lo más importante es la familia", dijo.

"Si no puedo ser técnico, en un tiempo veré qué puedo hacer; alguna vez me ofrecieron ser presidente, o director deportivo, vicepresidente y no acepté, ahora no lo sé. He sido muy feliz, me he llevado mis golpes, pero han sido mucho más las satisfacciones que los fracasos", agregó Enrique Meza.