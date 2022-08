Chivas: Chatón Enríquez reveló que el Rebaño frustró su fichaje al Espanyol de Barcelona

Aquella promesa que fue parte de la Selección Mexicana que ganó los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Jorge Enríquez, declaró que un su tiempo lo buscó el Espanyol de Barcelona, pero Chivas lo retuvo y le cortó las alas para Europa.

“Una noche me llevaron a cenar al Barcelona, estaba cerca de ahí. Se presenta un directivo de Espanyol y me comentaron que ya tenían mucho tiempo siguiéndome. Y era triste porque yo les decía (a Chivas), les pedía de favor que me dejaran ir, que yo ya sentía que algo se estaba cocinando, que era mi momento”, recordó Chatón para TUDN.

Actualmente se encuentra sin equipo, pues terminó su paso con los Venados de Mérida de la Liga Expansión MX, y pese a tener poco más de 30 años, Enríquez ya piensa en su retiro.

Chatón Enríquez señaló que los clubes mexicanos también crean una imagen y catalogan a los jugadores, como en su tiempo a él se le etiquetó de ‘indisciplinado’, aunque lo negó.

“No solo la gente y los medios se crean una imagen, sino también los clubes. Ya llegas con una estampa o etiqueta que tienes que borrar. Yo no culpo a nadie, tuve la responsabilidad y la culpa de que se hablara de mí de esa manera.

“Tal vez, por no rendir como se esperaba o no cumplir las metas que mucha gente pensó que pude haber cumplido”, finalizó Chatón Enríquez, medallista de oro en Londres 2012.

