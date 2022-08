Nene Beltrán: 'Atlas ha sido bicampeón, me da un poco de rabia porque es lo que yo busco'

Fernando Beltrán, referente del mediocampo de Ricardo Cadena en Chivas, tiene como principal objetivo en llegar a salir campeón con el Rebaño así como el Atlas lo ha conseguido el último par de torneos.

El Nene acepta frustración y rabia por ver al acérrimo rival conseguirlo, pero espera trabajar lo suficiente para poder ser él el que se bañe de gloria con los colores rojiblancos.

“Es la rivalidad de la ciudad. Yo amo a Chivas y siempre quiero verlo campeón, me está tocando una época donde Atlas ha sido bicampeón, me da un poco de rabia porque es lo que yo busco, ser campeón acá, no nada más una vez en Chivas, sino dos, tres veces, las oportunidades que se puedan porque quiero estar en la historia", indicó Beltrán en entrevista con TUDN.

“Me está tocando en una época donde tengo que trabajar más para poner a Chivas donde se merece y donde debe de estar siempre. Es un poco de rabia, un poco de coraje, pero a la vez un poco de motivación porque me hace trabajar más, me hace no conformarme y me hace conseguir los objetivos que quiero”, apuntó el mediocampista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA: "NOS PUEDEN TRAER A GUARDIOLA, PERO SEGUIRÁ SIENDO LO MISMO"