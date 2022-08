Chivas: Equipo dio la cara en conferencia por Cadena y prometió entrada gratis vs Rayados

Al finalizar el Clásico Tapatío, todo el plantel de Guadalajara salió a conferencia de prensa a manifestar su frustración por no conseguir los mejores resultados. Además de que fueron claros en que le han quedado a deber a su afición.

"Nos sentimos frustrados, apenados, dolidos con la afición y el estar aquí tal vez no nos hace más héroes pero creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado, ahora nos toca a nosotros expresarnos. Creo que hoy la afición se entrego al máximo a pesar de los resultados que les hemos entregado", señaló Isaac Brizuela.

Las las disculpas ante la afición continuaron con el siguiente mensaje de Jesús Sánchez: "La realidad es que no hemos estado a la altura y hemos quedado a deber, estamos comprometidos en revertir todo esto. Solo queda agradecerles por todo el apoyo de hoy y el de siempre"

Sabemos que no es suficiente, pero los necesitamos hasta el final. Jugadores, Cuerpo Técnico y Directiva pagarán la taquilla contra Rayados. pic.twitter.com/YwFGSCNWH6 — CHIVAS (@Chivas) August 14, 2022

Finalmente, Fernando Beltrán le pidió al público rojiblanco que no dejen de apoyar al equipo: "Hablando un poquito con la directiva, nos dimos cuenta que hoy la afición se entrego al máximo de una manera increíble y hasta el último minuto creyeron en nosotros. Lo único que queremos decirles a ellos es que no nos abandonen, que los necesitamos y hoy se notó la diferencia". De cara al siguiente compromiso en casa ante Monterrey, Beltrán resaltó que la entrada será gratis para que la afición no deje de apoyarlos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO TAPATÍO: CHIVAS RESCATÓ EL EMPATE ANTE ATLAS EN LA RECTA FINAL DEL PARTIDO