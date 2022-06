Chivas: Hiram Mier asemejó a posible fichaje de Cavani como la llegada de Ronaldinho

Hiram Mier espera que sea cierto que varios equipos están interesados en Edinson Cavani, pues cree que con su llegada millones de personas voltearían a ver la Liga MX.

El histórico delantero del París Saint Germain suena para Monterrey, América y Toluca, pero luce complicada su contratación por el tema económico.

“Es un jugador con un gran recorrido, sería extraordinario para toda la liga. Le viene bien, No sé si sea verdad”, mencionó.

El defensa de las Chivas cree que este sería un fichaje bomba, recordando la vez que Querétaro contrató a Ronaldinho, una leyenda viviente del Barcelona.

Aprovecho para ponerle fin a los rumores que lo colocaban de regreso en el Monterrey. Dijo no ha hablado con Víctor Manuel Vucetich y que por el momento no piensa volver a la Sultana del Norte.

Todavía tiene contrato con Chivas, se siente en deuda con los aficionados y sueña con ganar un título de Liga MX: “Solo fue un rumor. Mi representante nunca me comentó sobre algún acercamiento. Yo nunca platiqué con él. Tengo contrato acá. Solo quedó en ese tema”, explicó.

Hiram Mier no piensa que sea el líder en la central y destacó el buen trabajo de jóvenes como Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas y Jesús Chiquete Orozco.

"Trato de tener buena comunicación, ser buen ejemplo y ayudarles en lo que pueda. No se deja de aprender. Yo no me siento el líder, todos son importantes”, finalizó.

