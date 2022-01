Chivas: Julián Araujo negó llegada al Rebaño; 'Quiero ir a un equipo superior', dijo

En las últimas semanas se especuló sobre un posible interés de Chivas por contratar al mexicoamericano Julián Araujo.

Sin embargo, el propio jugador descartó llegar al Rebaño Sagrado pues sus expectativas son mucho más altas.

"Lo que está hecho para mí, es para mí. No voy a ir a un equipo porque mi agente esté buscando un equipo. Yo quiero ir a un equipo para desarrollarme, para jugar en una liga superior. Iré a un equipo que muestre interés en mí, eso es lo que hay en mi cabeza en este momento, pero mi mayor foco es en el Galaxy para rendir mejor en cada partido y en cada entrenamiento. Eso me llevará a otro nivel", reveló Araujo al LA Soccer Hub, cuenta especializada en el futbol de Estados Unidos.

Además, el lateral aseguró que por ahora su menta está en su actual equipo el Galaxy, pero su sueño es poder llegar algún día al futbol europeo.

"No sé si esta será mi última temporada en Los Angeles Galaxy. Tengo objetivos, tengo ambiciones, tengo sueños de ir a jugar a ligas con mejor nivel. Ir a Europa es mi objetivo, es mi sueño. Me estoy tomando las cosas día a día, no estoy enfocado en eso ahora, cuando llegue el momento lo haré", sentenció Julián Araujo.

