Chivas: Michel Leaño, destituido del banquillo del Guadalajara

Después de 13 Jornadas disputadas con 14 puntos cosechados, producto de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas, Chivas se encuentra fuera de zona de Repechaje en el Clausura 2022.

Esto sumado a la derrota el pasado miércoles por 1-3 ante Rayados en el Estadio Akron, obigaron a la directiva del Rebaño Sagrado a tomar la decisión de destituir a Marcelo Michel Leaño de su puesto como director técnico del primer equipo.

"Después de los últimos resultados desafortunados del Clausura 2022, se ha tomado la determinación de que Marcelo Michel Leaño ya no es más entrenador del Guadalajara", se informó a través de la canal oficial de Chivas en YouTube.

"Los resultados no fueron para lo que se había trabajado, el equipo está fuera de la zona de Repechaje y el resultado de ayer fue muy particular, se había jugado bien en otros partidos, pero los resultados no llegaban y el de ayer obligó que la directiva tomará está decisión", se agregó.

A falta de cuatro Jornadas, el nuevo técnico, que no ha sido dado a conocer deberá buscar que el conjunto rojiblanco recupere terreno para buscar colarse por la vía del Repechaje a la Fiesta Grandes del futbol mexicano y el primer obstáculo será Cruz Azul en la Fecha 14.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: AFICIONADOS PROTAGONIZARON CONATO DE BRONCA EN EL ESTADIO AKRON