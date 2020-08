Chivas: Molina aseguró que JJ Macías es el jugador más profesional con el que ha estado

Jesús Molina aseguró que José Juan Macías es el jugador más profesional que ha visto en su amplia trayectoria, por lo que negó rotundamente que el artillero esté distraído por el interés de clubes europeos.

“Creo que Macías es el jugador más profesional que me ha tocado ver, tiene una mentalidad diferente, que llega antes, que se prepara, que hace sus trabajos preventivos, se queda a hacer sus tiros a gol. Es un jugador diferente, que va a llegar a Europa, lo veo en su mentalidad y sus cualidades.

“Es muy frontal, cuando tiene que decir las cosas te las dice. Es un ganador y me entiendo mucho con él, no nos gusta perder. La frustración de perder a nadie le gusta, hasta en su casa tiene su gimnasio. No lo veo desenfocado, al contrario, quiere hacer bien las cosas aquí para llamar más la atención en Europa”, explicó en conferencia.

El capitán del Guadalajara aseguró que pese a que JJ falló algunas ocasiones claras de gol en el partido contra Toluca, además del error de Antonio Rodríguez que costó el gol, el equipo los sigue respaldando en todo momento.

“Apoyándolos en el día a día. Como pudieron haberse equivocado, todos somos humanos. En el futbol gana el que más acierta y el que menos se equivoca. ¿Cuántas veces Toño no nos ha salvado? Es un excelente portero. Debemos respaldarlos. Hoy le tocó equivocarse a Toño, creo que fue circunstancial porque duda por el tema del poste. Tratar de animarlo, la más importante es la que sigue.

“A Macías le tocó fallar, pero ha habido ocasiones en que la mete al ángulo y vamos a abrazarlo. Ahora no tiene por qué ser la excepción. Lo más importante de un equipo es que seamos una familia, que nos respaldemos y seamos el uno por el otro. Me queda la tranquilidad de que hay hermandad y solidaridad”, concluyó Molina.

