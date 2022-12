Chivas: Paunović elogió a Pocho Guzmán, pero no lo confirmó como refuerzo del Rebaño

Elogió a Pocho. Veljko Paunović, entrenador de las Chivas, obtuvo la victoria en su debut de la Copa por México ante Mazatlán, y tras el partido, el nuevo pastor del Rebaño Sagrado se hizo en elogios por Víctor Guzmán, quien suena para reforzar al conjunto rojiblanco, pero no quiso confirmarlo como su jugador.

“En principio la pregunta es más para la dirección deportiva. Yo trabajo con el equipo que tenemos, me comunico con mis superiores el proceso que el equipo lleva, lo que necesita y lo que hace bien. Son cosas internas. Con el grupo que tengo estoy muy contento, me dan todo lo que les pido. A veces nos cuesta, como hoy, aportar calidad, pero también hay objetivos un análisis interno. En cuanto a jugadores de otros equipos no opino.

“Desde luego creo que es un gran jugador, pero hay muchos buenos jugadores en esta Liga y seguro que, para nosotros, lo más importante es trabajar con el grupo que tenemos. Como dije, somos los que somos hoy en día y no dedicamos a hacer el mejor trabajo posible”, señaló Paunović en conferencia de prensa.

Cabe destacar que, desde que terminó el Apertura 2022, Pocho Guzmán ha declarado en varias ocasiones que tiene las ganas de ir a Chivas y poder triunfar, esto después de que hace un par de años se cayera el traspaso a Guadalajara por un tema de dopaje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: CANELO ANGULO SE DESPIDIÓ DE LA AFICIÓN ROJIBLANCA TRAS EL PARTIDO VS MAZATLÁN