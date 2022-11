Chivas: Paunovic señaló que ya tiene a su auxiliar, alguien que fue campeón en Liga MX

Tiene al auxiliar ideal. Este martes fue la presentación de Velkjo Paunovic como entrenador de las Chivas, y en su conferencia de prensa señaló que ya tiene a su auxiliar técnico quien, de hecho, ya fue campeón en la Liga MX.

A pesar de adelantar esos datos, donde aseguró que esa persona ya trabajó por cuatro años en el balompié de nuestro país, Paunovic, serbio de nacimiento, pero naturalizado español, señaló que no podía dar el nombre y dio a entender que están cerrando el contrato.

“Traigo en mi Cuerpo Técnico a alguien que conoce la Liga MX muy bien. No puedo dar el nombre porque todavía lo tenemos que cerrar, pero ha sido, incluso, campeón como asistente en un equipo y ha estado trabajando cuatro años aquí”.

'NO QUIERO QUE SE VAYA NADIE': PAUNOVIC

En esa misma presentación como DT de Chivas ante los medios, Veljko Paunovic señaló que, a pesar de que aún no conoce al equipo en persona, señaló que quiere iniciar con todos los jugadores y que no se vaya nadie a otros equipos, aunque entenderá si alguien se baja del barca.

“Ese es el punto de partida. A partir de ahí, con el análisis, con las conversaciones, veremos. Yo no quiero que todos quieren estar aquí. Yo no quiero que nadie se vaya. Ahora, quien no quiero estar aquí, y lo estoy diciendo para todos los que me concierna a mí, que no esté”.

