Chivas: ¿Por qué no se ha hecho oficial la salida de Óscar García?

A pesar de ser un hecho la salida de Óscar García de las Chivas, aún no se puede hacer un anuncio oficial.

Información cercana al club pudo confirmar la llegada de Gerardo Espinoza como nuevo entrenador del Rebaño Sagrado, sin embargo, un tema administrativo aún no puede hacer oficial la llegada del nuevo estratega.

Óscar García y Chicharito | IMAGO7|

Con información de Alejandro Gómez y Carlos Ponce de León, para RÉCORD+ EN VIVO, se pudo confirmar que Óscar García renunció después del anuncio de la salida de los directivos españoles, pero el día sábado se arrepintió por un tema de dinero.

“(García dijo) 'yo no me voy, me corren, tengo contrato con Chivas de dos años', por eso quiere que se le liquide de acuerdo a la ley”.

Óscar García | IMAGO7|

¿Quién va a dirigir el primer Clásico ante América?

Ante dichos problemas el entrenador para el primer juego ante América, en los Octavos de Final de la Champions Cup, será José Meléndez, estratega que ya estuvo en el banquillo del Rebaño ante Pumas.

Óscar García | IMAGO7|

