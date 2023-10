Chivas: ¿Quién es Raúl Martínez? El canterano que fue separado de plantel por indisciplina

Raúl Alejandro Martínez Ruiz forma parte del Guadalajara desde las fuerzas básicas (Sub15), pero ahora su camino portando la playera rojiblanca se verá pausado después de haber cometido un acto de indisciplina en Toluca junto a Alexis Vega y Cristian Calderón.

Todo parecía indicar que este Apertura 2023 sería el torneo en el que el jugador de 20 años podría estarse ganando un lugar dentro del primer equipo. Ya que en julio de este mismo año, Paunović decidió darle un voto de confianza ante León en el duelo correspondiente a la jornada 1. Raúl Martínez ingresó de cambio y a pesar de que únicamente logró disputar 3 minutos, marcó el inicio de su carrera con el primer equipo del Guadalajara.

Esta indisciplina habría sido en el hotel de concentración después de haber finalizado el partido contra Toluca, el cual empataron a uno, e incluso había sido el segundo compromiso en el que el canterano había sido tomado en cuenta por Veljko Paunović, aunque únicamente logró disputar un minuto al ingresar de cambio.

Previo a que todo esto sucediera, Martínez dio sus primeros pasos para formarse como jugador profesional en las inferiores del Rebaño. Durante 2018 y 2019 permaneció con la categoría sub 15, para posteriormente ir escalando peldaños para ganarse su lugar con la Sub 17 (2019-2021) y con la Sub 20 (2021-2022).

Después de todo este recorrido fue en el Clausura 2022, cuándo recibió la oportunidad para dar el salto a la liga de expansión con El Tapatío. Con esta categoría logró participar en un total de 46 compromisos, e incluso el defensor central formó parte del equipo que salió recientemente campeón de esta categoría en el Clausura 2023 ante el Atlante.

