Chivas 'roba' las joyas de sus odiados rivales al reforzarse con exjugadores de América y Atlas

A diferencia de otros mercados de fichajes, en esta ocasión Chivas está haciendo algo diferente, luego de sumar a sus filas elementos juveniles destacados de sus exequipos que no han recibido la oportunidad tanto en América como en Atlas.

Ante este panorama en RÉCORD te presentamos cuales son los elementos talentosos que Chivas llevó a sus filas provenientes de sus odiados rivales.

Mauricio Reyes – América

Procedente del América a Chivas llegó Mauricio Reyes, quien al no tener minutos en el primer equipo como lateral izquierdo no renovó contrato con el conjunto capitalino y se unió a las filas del Guadalajara tras llegar en calidad de jugador libre, por lo que, aunque no ha sido anunciado ya se encuentra trabajando en la categoría Sub-23 de Chivas.

Bruce El-mesmari – América

De igual manera, Guadalajara sumó a sus filas a Bruce El-mesmari, quien llegó procedente del América al no tener minutos con el primer equipo, por lo que al igual que Reyes, llegó en calidad de jugador libre a Chivas. Sin embargo, a diferencia de los otros jugadores, él ya reportó con el primer equipo y ya está haciendo el trabajo de pretemporada.

Daniel Cervantes – Atlas

El delantero mexicoamericano de 20 años llegó al Guadalajara procedente de los Rojinegros del Atlas. Cervantes se estableció en la última temporada como uno de los jugadores más destacados en la categoría Sub-23, luego de conseguir 13 anotaciones en el último semestre, su salida de la institución Rojinegra causó un gran revuelo, después de que no recibió oportunidades en el primer equipo de los zorros, por lo que determinó salir y jugar para el odiado rival de la ciudad.

