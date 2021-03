Chivas: Tapatío da la cara por la institución rojiblanca

Luz y sombra en el Guadalajara durante el 2021. Mientras el Rebaño vive sus horas más críticas en la Liga MX, el Tapatío da la cara por la institución, peleando en la cima de la Liga de Expansión.

El equipo comandado por Víctor Manuel Vucetich no ha encontrado el camino y lo que es peor, se encuentra hundido en el fondo de la clasificación, en el lugar 16, con 12 puntos.

Si bien es cierto que el cuadro rojiblanco todavía puede alcanzar la Reclasificación, los indicios de buen futbol son muy bajos y los números individuales de los referentes del equipo son poco alentadores.

Dos ejemplos muy claros son los de Alexis Vega y Uriel Antuna, quienes hoy son figuras de la Selección Nacional Sub 23 en el Preolímpico, dando una exhibición de su mejor nivel, algo que no ha ocurrido en la presente campaña con Chivas, donde no han marcado ninguna anotación.

En tanto, el equipo que dirige Alberto Coyote se encuentra peleando al más alto nivel en la Liga de Expansión, dejando en claro que el Rebaño cuenta con cantera para hacerle frente a cualquiera.

"Tapatío es un equipo con historia, ha dado un balance y tiene como principal objetivo ser formativo. Sentimos que aportamos al crecimiento de la Liga de Expansión con este equipo.

"Ha sido muy positivo, Alberto Coyote ha tenido mejorías en su forma de gestionar al equipo. Tapatío es parte de la fórmula de Chivas, creo que podemos esperar mucho de ellos", señaló Amaury Vergara, mandamás del Guadalajara, en una entrevista reciente con RÉCORD.

A pesar de ello y del mal momento que vive el primer equipo, llama la atención que Víctor Manuel Vucetich no ha recurrido al talento de casa, pues solamente ha considerado para el primer equipo a Zahid Muñoz, aunque solamente disputó un minuto.

En contra parte, el ‘Rey Midas’ ha hecho uso del Tapatío como un recurso para dar minutos a jugadores lesionados o fuera de ritmo, como lo han sido Fernando Beltrán y Luis Olivas, además del Ronaldo Cisneros, quien fue registrado en el primer equipo, pero no ha disputado un solo minuto en el Guard1anes 2020, a pesar de que acumula cuatro goles en Liga de Expansión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: AMAURY VERGARA PREPARA APUESTA PARA EL CLÁSICO TAPATÍO