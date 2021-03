Molina sobre críticas de históricos de Chivas: 'No lo comparto, pero los respeto'

Jesús Molina no está de acuerdo con las polémicas y fuertes declaraciones que realizaron figuras como Adolfo Bautista, Héctor Reynoso y Joel 'Tiburón' Sánchez luego de que Chivas fue goleado 0-3 por el América.

Las leyendas se fueron en contra de los actuales jugadores al considerar que no sienten los colores y que les hace falta liderazgo.

“No lo comparto, pero los respeto. Tienen más credenciales que yo. Obviamente pueden opinar y criticar”, mencionó.

“Yo difiero, especialmente en la parte de no hay líderes. No se trata de ganar siempre, hay mucho más de fondo. Conozco a personas que no han triunfado tanto como otros, pero siempre quieren superarse. Nosotros estamos en esa parte”, señaló.

Jesús Molina sabe que está en deuda con los aficionados porque no ha rendido como en otros equipos, pero sueña con algún día levantar como capitán el título de Liga MX y con poder ser considerado un referente de Chivas.

“No me ha tocado demostrarlo en este equipo, pero aquí sigo, peleando. Tengo muchas ganas de trascender. Voy a dar todo de mi parte. Las palabras convencen, pero los hechos arrastran”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: LAS ÁGUILAS, INDECISAS DE REGISTRAR A NICO CASTILLO PARA EL PRÓXIMO TORNEO