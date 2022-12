Daniel Ríos sobre su regreso al Guadalajara: 'Es imposible decirle que no a Chivas'

Daniel Ríos sabe que llegar a Chivas en esta etapa es el reto más importante de su carrera, tras estar años en la MLS, el jugar para el Rebaño representa una oportunidad única en la vida, por lo que confesó que no pensó dos veces en aceptar la propuesta.

"Es tanto amor y aparte te representa al ser mexicano, jugar en el futbol mexicano y conectar con todos los aficionados de Chivas y otros clubes, se hace parte de ti, es muy difícil decirle que no o imposible, es un 'sí' inmediato", sentenció en entrevista para TUDN.

El jugador ya sabe lo que es jugar para Chivas, aunque no en el primer equipo, pues estuvo en la sub-20 de los tapatíos, es por eso por lo que recapituló que fe lo que le hizo falta en ese momento para dar el siguiente paso y consolidarse en aquel momento.

"Creo que me faltaron oportunidades, pero es cuestión de la situación, en ese momento me tocaba ser de Sub-20 a Primera no era adecuada, Chivas pasaba por cuestiones de descenso, las cosas no se dieron, un jugador necesita un poco de suerte y en mi caso no estuvo ahí, así fueron los cuatro años en la MLS".

"Llega un Daniel cambiado, más maduro que ha aprendido de golpes, errores, con toda la responsabilidad de acá de lo que es Chivas de jugársela toda, pelear para poner el nombre de Chivas en lo más alto", señaló

Finalmente, pidió a la afición que se empiecen a ilusionar, pues esta nueva etapa del Rebaño Sagrado está para cosas grandes en la Liga MX.

"Como equipo vamos a hablar solo con los resultados, el equipo lo ha demostrado en las semanas de pretemporada, el entrenador es una gran persona y trabaja muy bien, ilusión es lo que se tiene y no perder la fe, que se ilusionen que nosotros vamos a dejar todo en la cancha”, finalizó.

