Doctor de Chivas sobre lesión de JJ Macías: 'No hay por qué no regrese al máximo nivel'

José Juan Macías ha sido una presa constante de las lesiones, sin embargo, el delantero de Chivas tiene la capacidad de regresar a las canchas en su mejor nivel, así lo dejó saber el Jaime Figueroa, doctor de Ciencias del Deporte del Club Guadalajara.

“No hay por qué no regrese al máximo nivel, hoy en día tenemos los medios y la tecnología para regresar a los jugadores a la cancha de juego, estamos con confianza al igual que el jugador, no veo por qué no regrese al 100 por ciento”, dijo en conferencia.

La ausencia de ‘JJ’ está estimada de entre ocho a nueve meses, pero aunque el periodo de recuperación es largo, Figueroa aseguró que el jugador está en buenas manos y deben tener confianza en que recobrará el máximo rendimiento.

“Creo que es un proceso que va a llevar, lo vamos a acompañar. Dentro de ocho o nueve meses podemos estar hablando de que está jugando un partido profesional o le falta. José Juan va a estar jugando a su máxima capacidad pronto, podemos estar tranquilos de que va a estar bien y está en buenas manos”, dijo.

