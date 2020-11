Efraín Flores: 'En Chivas es fracaso no estar entre los cuatro primeros de la general'

Efraín Flores, extimonel y formador de Chivas, dejó claro que el desempeño del Rebaño durante del Guardianes 2020 fue un fracaso por no terminar dentro de las primeras cuatro plazas.

En entrevista con Marca Claro MVS, Flores explicó que el Guadalajara no tiene pretextos y que temporada tras temporada la exigencia mínima es llegar hasta la antesala del duelo por el campeonato.

"En un club como Chivas no se permite excusas, siempre hay que ser protagonistas. Si Chivas no está en Liguilla será un fracaso, de hecho, ya está mal no estar en los primeros cuatro, este equipo mínimo tiene que llegar a semifinales", expresó.

Finalmente, de cara al compromiso ante los Rayos por el duelo de repechaje, Efraín Flores destacó que a pesar de las lesiones, Guadalajara parte como favorito para avanzar a la siguiente ronda.

"Por el plantel que tiene Chivas, yo los sigo catalogando como favorito ante Necaxa, más allá de una lesión", sentenció.

